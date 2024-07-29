台股基金吸金 定時定額人數連4月站穩30萬大關之上
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 15:43
今年來台股基金 (國內投資股票型) 定時定額人數變化與台股行情呈現高度連動，根據投信投顧公會統計數據顯示，截至 2024 年 6 月底止，台股大盤自農曆年開紅盤後一路震盪走高，指數近一季從 2 萬點一路走升至 2 萬 3 之上，定時定額人數則從 2 月 28 萬多人攀升，3 至 6 月皆維持在 30 萬之上。
進一步觀察台股基金定時定額筆數增減變化，近一季筆數增加前十名，主要集中在三家投信，國泰有 4 檔，復華、統一投信各包辦 3 檔，其績效今年來多優於整體台股基金平均。
其中，復華復華、復華高成長、復華全方位等 3 檔基金更優於大盤，表現相對亮眼，此外，訴求高股息主題的基金標的亦吸引定時定額投資人布局。
投信法人表示，定時定額具有分批進場、平均成本、分散風險等功能，可做為中長期參與台股行情的投資工具，或者進一步依個人投資風險屬性，搭配自動停利、低檔加倍扣款等進階機制，以提升投資效率。
復華復華基金經理人呂宏宇指出，台灣扮演全球電子關鍵供應鏈角色，歷次科技創新皆躬逢其盛，使台股近 20 年表現更勝美股，是值得作中長期投資的市場標的，由於 AI 長線成長趨勢未變，預估台股後市表現仍可期，若擔心高檔震盪，建議可採分批或定時定額等投資方法，兼顧波動風險及市場投資機會。
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