共信-KY動物抗癌新藥申請台灣藥證 明年H2有望取得藥證
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 10:28
共信 - KY(6617-TW) 宣布旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」正式送出申請台灣藥證，正式進軍寵物市場。共信 - KY 表示，從申請到取得許可大約需 6 至 10 個月，因此有望在 2025 年上半年取得藥證。
根據台灣經濟研究院統計，截至 2022 年台灣的貓狗新飼養登記數量達 18 萬隻，遠超過每年 10 萬的新生兒。此外，根據 Global Market Insights 的數據，2022 年全球寵物產業市值約 2610 億美元，預計到 2027 年將成長至 3500 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 6.1%。共信 - KY 認為，毛孩經濟有望成為台灣下個兆元產業。
共信 - KY 鎖定伴侶動物疾病市場，針對犬類黑色素腫瘤部位注射治療，獲得初步臨床試驗成效，並於正式提交農業部，申請寵物抗癌用藥。
共信 - KY 指出，截至目前為止，在全球伴侶動物抗癌用藥市場上，仍有相當大的市場需求，主要原因為目前對於伴侶動物罹患癌症的治療方式，仍是以手術搭配化療為主。不過這樣的標準治療對於動物傷害大，且無法滿足因為少子化、老年化社會將犬貓視為家庭伴侶的關愛需求，共信 - KY 的 PTS 藥物具有靶向腫瘤消融特性，可望滿足此市場趨勢。
法人也看好，未來寵物癌症的市場潛力，未來在靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」成功上市銷售後，可望為共信 - KY 再添營收成長動能。
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