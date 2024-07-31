共信-KY動物抗癌新藥申請台灣藥證 明年H2有望取得藥證

根據台灣經濟研究院統計，截至 2022 年台灣的貓狗新飼養登記數量達 18 萬隻，遠超過每年 10 萬的新生兒。此外，根據 Global Market Insights 的數據，2022 年全球寵物產業市值約 2610 億美元，預計到 2027 年將成長至 3500 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 6.1%。共信 - KY 認為，毛孩經濟有望成為台灣下個兆元產業。

共信 - KY 指出，截至目前為止，在全球伴侶動物抗癌用藥市場上，仍有相當大的市場需求，主要原因為目前對於伴侶動物罹患癌症的治療方式，仍是以手術搭配化療為主。不過這樣的標準治療對於動物傷害大，且無法滿足因為少子化、老年化社會將犬貓視為家庭伴侶的關愛需求，共信 - KY 的 PTS 藥物具有靶向腫瘤消融特性，可望滿足此市場趨勢。