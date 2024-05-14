兆豐銀獲海外信保「總送保融資金額特優」 4海外單位共奪5獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 18:53

海外信保基金今 (14) 日頒發「112 年度績優合作金融機構」獎項，兆豐銀行榮獲「總送保融資金額特優獎」，胡志明市、泰國曼谷、萬磅、挽那等 4 個海外單位榮獲「送保件數及融資金額優等獎」，總計 5 項獎項肯定，為海外信保基金所有國內外合作金融機構獲獎最多者。

兆豐銀行善用海外信保基金之保證機制，協助台商客戶取得營業所需資金，透過布局全球，遍及美、歐、亞、澳 18 國共 39 個海外據點與國內團隊合作，主動掌握台商產業鏈移轉商機，提供客製化的優質金融服務，全力支持台商海外發展，續添授信動能。因持續擔任台商海外發展最可靠信賴的夥伴，該行深獲海外信保基金與台商肯定，近年屢獲大獎，本次再創佳績。