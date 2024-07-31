鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至6.19元，預估目標價為103元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致伸(4915-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.13元上修至6.19元，其中最高估值6.52元，最低估值5.87元，預估目標價為103元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.52(7.31)
|8
|8.32
|最低值
|5.87(5.76)
|6.25
|7.51
|平均值
|6.18(6.31)
|7.06
|7.91
|中位數
|6.19(6.13)
|6.99
|7.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61,721,000
|70,592,000
|70,682,990
|最低值
|60,437,000
|62,891,000
|67,678,000
|平均值
|61,235,720
|65,471,090
|69,180,500
|中位數
|61,320,510
|64,734,850
|69,180,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|6.1
|5.13
|4.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,488,402
|79,240,765
|71,649,849
|68,240,939
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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