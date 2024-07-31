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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Freshpet Inc(FRPT-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Freshpet Inc(FRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.63元上修至0.64元，其中最高估值1.03元，最低估值0.41元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.03(1.03)1.362.33.72
最低值0.41(0.41)0.81.432.16
平均值0.64(0.64)1.082.032.8
中位數0.64(0.63)1.082.292.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.71億12.22億15.10億18.88億
最低值9.50億11.68億14.36億17.18億
平均值9.61億11.97億14.74億18.16億
中位數9.60億11.96億14.77億18.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.04-0.08-0.69-1.29-0.70
營業收入2.46億3.19億4.25億5.95億7.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Freshpet Inc(FRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFRPT

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