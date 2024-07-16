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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至9.31元，預估目標價為154.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.31元，其中最高估值14.77元，最低估值8.24元，預估目標價為154.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.77(14.77)16.1518.7315.99
最低值8.24(8.24)9.5310.5812.95
平均值9.93(10.01)13.313.8114.47
中位數9.31(9.5)13.613.4914.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值2,001.18億1,844.43億1,747.35億
最低值1,241.65億1,118.76億1,269.36億
平均值1,500.24億1,439.71億1,432.97億
中位數1,442.03億1,407.70億1,381.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.77-9.062.9723.2715.48
營業收入1,074.43億636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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