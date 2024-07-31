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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電力AEP-US的目標價調升至95元，幅度約4.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國電力(AEP-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至95元，調升幅度4.4%。其中最高估值104元，最低估值83元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予美國電力評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀2位。

美國電力今(31日)收盤價為98.14元。近5日股價上漲4.4%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股AEP市場預估目標價

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