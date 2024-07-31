鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為155.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.36元，其中最高估值3.48元，最低估值3.2元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.48(3.54)
|4.09
|4.67
|最低值
|3.2(3.2)
|3.61
|4.45
|平均值
|3.36(3.38)
|3.86
|4.53
|中位數
|3.36(3.42)
|3.9
|4.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.24億
|10.32億
|11.71億
|最低值
|9.08億
|9.85億
|10.98億
|平均值
|9.18億
|10.12億
|11.30億
|中位數
|9.21億
|10.13億
|11.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.12
|-0.66
|0.71
|-0.80
|3.75
|營業收入
|6.71億
|7.23億
|7.70億
|7.85億
|8.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Commvault Systems Inc(CVLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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