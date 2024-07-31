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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.36元，其中最高估值3.48元，最低估值3.2元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.48(3.54)4.094.67
最低值3.2(3.2)3.614.45
平均值3.36(3.38)3.864.53
中位數3.36(3.42)3.94.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值9.24億10.32億11.71億
最低值9.08億9.85億10.98億
平均值9.18億10.12億11.30億
中位數9.21億10.13億11.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.12-0.660.71-0.803.75
營業收入6.71億7.23億7.70億7.85億8.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Commvault Systems Inc(CVLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVLT

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