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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估上修至3.42元，預估目標價為134.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.35元上修至3.42元，其中最高估值3.54元，最低估值3.2元，預估目標價為134.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.54(3.54)4.164.46
最低值3.2(3.2)3.644.46
平均值3.38(3.36)3.94.46
中位數3.42(3.35)3.844.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值9.16億10.32億11.71億
最低值9.08億9.85億11.71億
平均值9.11億10.02億11.71億
中位數9.10億10.00億11.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.12-0.660.71-0.803.75
營業收入6.71億7.23億7.70億7.85億8.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Commvault Systems Inc(CVLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVLT

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