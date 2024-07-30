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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療DXCM-US的目標價調降至92.5元，幅度約5.13%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 20:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對德康醫療(DXCM-US)提出目標價估值：中位數由97.5元下修至92.5元，調降幅度5.13%。其中最高估值152.15元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予德康醫療評價：積極樂觀20位、保持中立7位、保守悲觀0位。

德康醫療今(30日)收盤價為67.48元。近5日股價下跌5.13%，標普指數下跌1.81%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股DXCM市場預估目標價

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