鉅亨速報 - Factset 最新調查：Varonis Systems IncVRNS-US的目標價調升至60元，幅度約10.09%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Varonis Systems Inc(VRNS-US)提出目標價估值：中位數由54.5元上修至60元，調升幅度10.09%。其中最高估值65元，最低估值46元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Varonis Systems Inc評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Varonis Systems Inc今(30日)收盤價為53.93元。近5日股價上漲10.09%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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