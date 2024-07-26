鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療(DXCM-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為145.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對德康醫療(DXCM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.73元，其中最高估值1.89元，最低估值1.62元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.89(1.89)
|2.57
|3.23
|4.05
|最低值
|1.62(1.67)
|1.83
|2.2
|2.85
|平均值
|1.75(1.79)
|2.17
|2.59
|3.28
|中位數
|1.73(1.79)
|2.16
|2.64
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.60億
|53.99億
|63.93億
|74.56億
|最低值
|39.82億
|44.67億
|49.38億
|61.08億
|平均值
|42.03億
|49.59億
|57.51億
|67.86億
|中位數
|43.28億
|51.46億
|58.08億
|67.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.28
|1.26
|0.39
|0.82
|1.30
|營業收入
|14.76億
|19.27億
|24.49億
|29.10億
|36.22億
詳細資訊請看美股內頁：
德康醫療(DXCM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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