search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療(DXCM-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為145.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對德康醫療(DXCM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.73元，其中最高估值1.89元，最低估值1.62元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.89(1.89)2.573.234.05
最低值1.62(1.67)1.832.22.85
平均值1.75(1.79)2.172.593.28
中位數1.73(1.79)2.162.643.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值43.60億53.99億63.93億74.56億
最低值39.82億44.67億49.38億61.08億
平均值42.03億49.59億57.51億67.86億
中位數43.28億51.46億58.08億67.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.281.260.390.821.30
營業收入14.76億19.27億24.49億29.10億36.22億

詳細資訊請看美股內頁：
德康醫療(DXCM-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDXCM

相關行情

台股首頁我要存股
德康醫療107.85-3.65%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty