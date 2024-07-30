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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場SFM-US的目標價調升至89元，幅度約17.11%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)提出目標價估值：中位數由76元上修至89元，調升幅度17.11%。其中最高估值102元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予豆芽農夫市場評價：積極樂觀2位、保持中立13位、保守悲觀1位。

豆芽農夫市場今(30日)收盤價為84.66元。近5日股價上漲17.11%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SFM市場預估目標價

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