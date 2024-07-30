鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為235.50元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.92元下修至7.77元，其中最高估值8.25元，最低估值5.19元，預估目標價為235.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.25(8.25)
|10.56
|10.45
|10.01
|最低值
|5.19(7.46)
|5.23
|5.22
|8.56
|平均值
|7.56(7.88)
|8.71
|8.72
|9.29
|中位數
|7.77(7.92)
|8.86
|8.99
|9.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.75億
|28.17億
|28.86億
|30.53億
|最低值
|26.53億
|26.71億
|27.17億
|28.69億
|平均值
|26.64億
|27.27億
|28.03億
|29.78億
|中位數
|26.63億
|27.26億
|28.05億
|30.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.28
|0.21
|2.14
|4.22
|4.61
|營業收入
|20.15億
|20.83億
|23.09億
|26.33億
|27.12億
詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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