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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為235.50元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.92元下修至7.77元，其中最高估值8.25元，最低估值5.19元，預估目標價為235.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.25(8.25)10.5610.4510.01
最低值5.19(7.46)5.235.228.56
平均值7.56(7.88)8.718.729.29
中位數7.77(7.92)8.868.999.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.75億28.17億28.86億30.53億
最低值26.53億26.71億27.17億28.69億
平均值26.64億27.27億28.03億29.78億
中位數26.63億27.26億28.05億30.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.280.212.144.224.61
營業收入20.15億20.83億23.09億26.33億27.12億

詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBAC

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