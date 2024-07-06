鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為11.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.65元，其中最高估值0.71元，最低估值0.51元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.71(0.71)
|0.84
|0.92
|最低值
|0.51(0.51)
|0.72
|0.82
|平均值
|0.66(0.66)
|0.78
|0.87
|中位數
|0.65(0.68)
|0.78
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|109.48億
|115.37億
|120.96億
|最低值
|98.84億
|103.19億
|106.86億
|平均值
|104.51億
|109.38億
|115.70億
|中位數
|103.97億
|108.75億
|119.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.56
|0.69
|0.47
|0.61
|營業收入
|112.22億
|83.61億
|81.60億
|93.02億
|104.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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