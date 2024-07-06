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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為11.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 04:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.65元，其中最高估值0.71元，最低估值0.51元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.71(0.71)0.840.92
最低值0.51(0.51)0.720.82
平均值0.66(0.66)0.780.87
中位數0.65(0.68)0.780.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值109.48億115.37億120.96億
最低值98.84億103.19億106.86億
平均值104.51億109.38億115.70億
中位數103.97億108.75億119.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.560.690.470.61
營業收入112.22億83.61億81.60億93.02億104.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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