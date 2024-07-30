鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥當勞(MCD-US)EPS預估下修至11.93元，預估目標價為295.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對麥當勞(MCD-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.12元下修至11.93元，其中最高估值12.7元，最低估值11.46元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.7(12.7)
|14.2
|14.59
|16.2
|最低值
|11.46(11.8)
|12.22
|13.08
|15.28
|平均值
|11.96(12.14)
|12.97
|14
|15.65
|中位數
|11.93(12.12)
|12.96
|14.04
|15.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|267.09億
|284.01億
|304.46億
|331.55億
|最低值
|258.49億
|269.70億
|284.88億
|304.13億
|平均值
|262.46億
|276.70億
|293.94億
|315.10億
|中位數
|262.39億
|276.94億
|294.00億
|309.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.88
|6.31
|10.04
|8.33
|11.56
|營業收入
|210.77億
|192.08億
|232.23億
|231.83億
|254.94億
詳細資訊請看美股內頁：
麥當勞(MCD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉超級央行周、重磅科技股財報將登場 主要指數漲跌互現
- 〈財報〉麥當勞Q2同店銷售下滑 2020年以來首見
- 盤中速報 - 麥當勞(MCD-US)大漲2.62%，報258.59美元
- 〈美股盤後〉超級財報+超級央行週 四大指數漲跌互現
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇