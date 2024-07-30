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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥當勞(MCD-US)EPS預估下修至11.93元，預估目標價為295.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對麥當勞(MCD-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.12元下修至11.93元，其中最高估值12.7元，最低估值11.46元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.7(12.7)14.214.5916.2
最低值11.46(11.8)12.2213.0815.28
平均值11.96(12.14)12.971415.65
中位數11.93(12.12)12.9614.0415.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值267.09億284.01億304.46億331.55億
最低值258.49億269.70億284.88億304.13億
平均值262.46億276.70億293.94億315.10億
中位數262.39億276.94億294.00億309.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.886.3110.048.3311.56
營業收入210.77億192.08億232.23億231.83億254.94億

詳細資訊請看美股內頁：
麥當勞(MCD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMCD

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