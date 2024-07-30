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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.39元下修至0.38元，其中最高估值0.39元，最低估值0.26元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.39(0.41)0.580.25
最低值0.26(0.26)0.210.25
平均值0.35(0.37)0.390.25
中位數0.38(0.39)0.380.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.24億29.28億30.24億31.89億
最低值24.25億25.24億28.64億31.89億
平均值26.51億28.21億29.45億31.89億
中位數26.67億28.45億29.47億31.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.090.770.930.920.56
營業收入19.97億16.45億18.96億20.61億21.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOC

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