盤後速報 - 廣寰科(3287)次交易(31)日除息0.84元，參考價38.31元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
廣寰科(3287-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.84元。
首日參考價為38.31元，相較今日收盤價39.15元，息值合計為0.84元，股息殖利率2.16%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|39.15
|0.8439
|2.16%
|0.0
|2011/07/07
|14.9
|1.2994
|8.72%
|0.0
|2010/08/12
|24.549999
|1.096
|4.46%
|0.1993
|2009/09/09
|29.35
|0.32
|1.09%
|0.32
|2008/08/18
|12.85
|0.38
|2.96%
|0.38
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