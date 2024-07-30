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鉅亨速報

盤後速報 - 廣寰科(3287)次交易(31)日除息0.84元，參考價38.31元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

廣寰科(3287-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.84元。

首日參考價為38.31元，相較今日收盤價39.15元，息值合計為0.84元，股息殖利率2.16%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 39.15 0.8439 2.16% 0.0
2011/07/07 14.9 1.2994 8.72% 0.0
2010/08/12 24.549999 1.096 4.46% 0.1993
2009/09/09 29.35 0.32 1.09% 0.32
2008/08/18 12.85 0.38 2.96% 0.38

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