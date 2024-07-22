search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 廣寰科(3287)急跌-3.2%報39.0元，成交158張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

廣寰科(3287-TW)近5分K跌速3.2%，22日09:34報39.0元，成交158張，今日跌幅為3.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

廣寰科(3287-TW)近5日股價下跌6.47%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌4.42%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-88 張
  • 外資買賣超：-86 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-53 張
  • 融券增減：-52 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22295.91-2.51%
廣寰科38.7-4.44%

鉅亨贏指標

了解更多

#槌子

偏弱
廣寰科

72.41%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
廣寰科

72.41%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
廣寰科

72.41%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty