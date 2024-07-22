盤中速報 - 廣寰科(3287)急跌-3.2%報39.0元，成交158張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
廣寰科(3287-TW)近5分K跌速3.2%，22日09:34報39.0元，成交158張，今日跌幅為3.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
廣寰科(3287-TW)近5日股價下跌6.47%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌4.42%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-88 張
- 外資買賣超：-86 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-53 張
- 融券增減：-52 張
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