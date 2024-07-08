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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額63.49億

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 12:34

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，08日12:34相關指數下跌2.01%，總成交額63.49億元，大盤占比5.05%。

該產業上漲家數9、下跌家數36、平盤家數3。領跌個股廣寰科(3287-TW)08日12:32股價下跌4.95元，報45.25元，跌幅9.86%。

電腦及週設類指數近5日上漲2.05%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.05% +2.67%
近一月 +3.77% +7.38%
近三月 +6.73% +10.09%
近六月 +12.91% +21.7%

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