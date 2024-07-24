盤後速報 - 廣寰科(3287)下週(7月31日)除息0.84元，預估參考價39.61元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
廣寰科(3287-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.84元。
以今日(7月23日)收盤價40.45元計算，預估參考價為39.61元，息值合計為0.84元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣寰科(3287-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多媒體視訊產品。視訊監控產品。近5日股價下跌3.69%，櫃買市場加權指數下跌4.41%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|40.45
|0.8439
|2.09%
|0.0
|2011/07/07
|14.9
|1.2994
|8.72%
|0.0
|2010/08/12
|24.549999
|1.096
|4.46%
|0.1993
|2009/09/09
|29.35
|0.32
|1.09%
|0.32
|2008/08/18
|12.85
|0.38
|2.96%
|0.38
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