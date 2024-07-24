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鉅亨速報

盤後速報 - 廣寰科(3287)下週(7月31日)除息0.84元，預估參考價39.61元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

廣寰科(3287-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.84元。

以今日(7月23日)收盤價40.45元計算，預估參考價為39.61元，息值合計為0.84元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣寰科(3287-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多媒體視訊產品。視訊監控產品。近5日股價下跌3.69%，櫃買市場加權指數下跌4.41%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 40.45 0.8439 2.09% 0.0
2011/07/07 14.9 1.2994 8.72% 0.0
2010/08/12 24.549999 1.096 4.46% 0.1993
2009/09/09 29.35 0.32 1.09% 0.32
2008/08/18 12.85 0.38 2.96% 0.38

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