鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eastgroup Properties, Inc.EGP-US的目標價調升至185元，幅度約3.93%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)提出目標價估值：中位數由178元上修至185元，調升幅度3.93%。其中最高估值220元，最低估值158元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Eastgroup Properties, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立11位、保守悲觀0位。
Eastgroup Properties, Inc.今(30日)收盤價為187.07元。近5日股價下跌3.93%，標普指數下跌1.81%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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