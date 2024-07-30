鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司FFIV-US的目標價調升至200元，幅度約10.44%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)提出目標價估值：中位數由181.1元上修至200元，調升幅度10.44%。其中最高估值220元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予F5公司評價：積極樂觀1位、保持中立13位、保守悲觀2位。
F5公司今(30日)收盤價為177.59元。近5日股價上漲10.44%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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