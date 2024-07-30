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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至12.9元，預估目標價為181.10元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.66元上修至12.9元，其中最高估值13.18元，最低估值12.55元，預估目標價為181.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.18(12.7)14.2615.82
最低值12.55(12.55)13.614.51
平均值12.9(12.64)13.9215.15
中位數12.9(12.66)13.9215.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.02億29.99億32.48億
最低值27.64億28.36億28.63億
平均值27.87億29.05億30.14億
中位數27.85億28.98億29.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.085.015.345.276.55
營業收入22.42億23.51億26.03億26.96億28.13億

詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFFIV

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