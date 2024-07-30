鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至12.9元，預估目標價為181.10元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.66元上修至12.9元，其中最高估值13.18元，最低估值12.55元，預估目標價為181.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.18(12.7)
|14.26
|15.82
|最低值
|12.55(12.55)
|13.6
|14.51
|平均值
|12.9(12.64)
|13.92
|15.15
|中位數
|12.9(12.66)
|13.92
|15.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.02億
|29.99億
|32.48億
|最低值
|27.64億
|28.36億
|28.63億
|平均值
|27.87億
|29.05億
|30.14億
|中位數
|27.85億
|28.98億
|29.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.08
|5.01
|5.34
|5.27
|6.55
|營業收入
|22.42億
|23.51億
|26.03億
|26.96億
|28.13億
詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為108.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司(FTI-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體SWKS-US的目標價調升至108.5元，幅度約4.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠而浦(WHR-US)EPS預估下修至11.89元，預估目標價為111.50元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇