〈聚陽股東會〉董座周理平：下半年單季營收將首度破百億 明年不看淡

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-28 11:32

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長周理平表示，下半年在大型運動品牌新客戶加入下，第三、四季營收都將達百億元的規模，將出現單季新高，下半年較上半年顯著成長，動能可望延續到明年。

周理平表示，聚陽 2018 年至 2023 年，過去六年的營收年複合成長率 4.5%、獲利平均年複合成長率更達 20%，未來營運目標不會改變，每年營收獲利都要提升，未來幾年「長期穩定、有感的成長」，一定可以期待。

聚陽執行長周心鵬補充，目前訂單能見度大約看到年底到明年初，將新增一個美系大型運動品牌客戶，從最近協助客戶安排第四季產能來看，現在看起來到明年會有一個好的開始，通常這樣整年表現都不會太差。

周心鵬表示，現階段稼動率滿載，有的甚至超過 100%，因此除了在印尼、越南既有廠區擴產外，今明二年也將新增薩爾瓦多、孟加拉等新產區，資本支出也將從去年的 1500-1600 萬美元，大舉增加至 4000 萬美元 (約新台幣 13 億元)。