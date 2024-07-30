鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至27.37元，預估目標價為540元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.69元下修至27.37元，其中最高估值28.5元，最低估值25.49元，預估目標價為540元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|28.5(28.5)
|32.78
|38.53
|最低值
|25.49(25.49)
|29.07
|33.98
|平均值
|27.2(27.33)
|30.84
|35.62
|中位數
|27.37(27.69)
|30.86
|34.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,069,070
|9,099,380
|9,703,510
|最低值
|7,280,510
|8,258,160
|9,194,480
|平均值
|7,672,070
|8,614,510
|9,522,660
|中位數
|7,698,000
|8,600,000
|9,670,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 晶碩(6491)下週(6月19日)除息10元，預估參考價464.0元
- 〈台股盤後〉準千金股台積電登高一呼 指數收漲269點再創史高
- 盤後速報 - 晶碩(6491)次交易(19)日除息10元，參考價481.5元
- 盤中速報 - 晶碩(6491)大跌7.25%，報460.5元
鉅亨號貼文看更多
下一篇