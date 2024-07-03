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鉅亨速報

盤後速報 - 上銀(2049)下週(7月10日)除息2.5元，預估參考價204.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

上銀(2049-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月3日)收盤價206.50元計算，預估參考價為204.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

上銀(2049-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CB01010機械設備製造業。CB01990其他機械製造業(許可及限制業務除外)。CC01010發電、輸電、配電機械製造業。近5日股價上漲0.24%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 206.50 2.5 1.21% 0.0
2023/07/06 230.0 5.5 2.39% 0.0
2022/07/12 229.5 4.5 1.96% 0.0
2021/09/16 332.5 0.0 0.0% 0.3
2021/08/12 344.0 2.0 0.58% 0.0

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