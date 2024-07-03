盤後速報 - 上銀(2049)下週(7月10日)除息2.5元，預估參考價204.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
上銀(2049-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月3日)收盤價206.50元計算，預估參考價為204.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
上銀(2049-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CB01010機械設備製造業。CB01990其他機械製造業(許可及限制業務除外)。CC01010發電、輸電、配電機械製造業。近5日股價上漲0.24%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|206.50
|2.5
|1.21%
|0.0
|2023/07/06
|230.0
|5.5
|2.39%
|0.0
|2022/07/12
|229.5
|4.5
|1.96%
|0.0
|2021/09/16
|332.5
|0.0
|0.0%
|0.3
|2021/08/12
|344.0
|2.0
|0.58%
|0.0
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