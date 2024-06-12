集保攜6金融機構成立RWA代幣化小組 盼串接區塊鏈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 22:40

為探討現實世界資產 (Real World Assets) 代幣化在我國推動所需準備，金管會協力集保公司及 6 家金融機構成立 「RWA 代幣化小組」，今 (13) 日召開啟動會議。目前國際上已有將債券或基金 RWA 代幣化小規模發展，金管會希望，未來也能成為我國傳統金融與區塊鏈的串接，終極目標是鼓勵業者試辦或創新實驗申請。

金管會綜合規劃處處長胡則華說明，RWA 包括股票、債券等金融資產，房地產、貴金屬等實體資產，甚或碳信用等無形資產。RWA 代幣化則是將現實世界資產利用區塊鏈、密碼學或智能合約等技術，使該資產轉化以數位代幣 (Digital tokens) 的方式表示，以利後續進行交易或提供服務等。

國際上普遍認為代幣化的現實世界資產具有全天候、跨境及跨時區交易、降低投資門檻、提高營運效率、即時清算、提高流動性與透明度等潛在優勢，也存在監管、法律、互通性等挑戰。

為探討 RWA 代幣化在我國推動所需準備，以更前瞻及全面的方式發展金融科技，金管會協力集保及 6 家有意願之金融機構，包含台新銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、國泰證券、國泰投信及元大金控，成立 「RWA 代幣化小組」，共同研議相關推動事宜。

胡則華指出，為期順利推展「RWA 代幣化小組」各項工作，金管會除創新中心外，也請相關各局派員列席，以了解 RWA 代幣化專業知識及實務運作，並就可能涉及的政策與法規等進行研議。

RWA 代幣化小組運作方式已達成共識，預計挑選兩個資產作為代幣化的標的，成員約 3 至 4 週召開一次會議，除研議代幣化的方式外，也將研析資產的保管、交易等，最終目標係由參與的金融機構提出概念性驗證 (Proof of Concept；POC)，業務試辦或創新實驗申請。

胡則華表示，目前國際上包括美國、瑞士、日本、香港、新加坡等都有小規模發展，主要都是債券或基金，一開始是在私鏈上面去做，之後慢慢轉向公鏈，大家都在嘗試中。