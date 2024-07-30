颱風打亂航班 小心遇到這情況旅遊不便險不理賠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 11:47

凱米颱風襲台，導致數百航班停飛或延誤，但要注意遇到一情況就無法申請旅遊不便險的理賠。產險公會說明，民眾前往海外旅遊在刷卡付費前，可先向銀行確認，其信用卡所提供的「旅行不便險」保障，是否有包含從「本國出發」班機延誤 (取消) 範圍以及承保公司。

產險公會指出，疫情解封後，國人到海外旅遊活動驟增，不論是自由行或者參加旅行社安排的行程，大多數以刷卡支付交通工具及海外住宿費用或旅行團費，刷卡銀行雖有提供持卡人信用卡旅行不便保險的保障，但各銀行承保項目有所差異。

以本次凱米颱風侵台造成國內機場停飛取消為例，有部分銀行的「信用卡旅行不便保險」有包含自本國出發到海外班機延誤 (取消) 的保障，但部分銀行「信用卡旅行不便保險」不包含自本國出發而在報到前已確定之延誤取消者，或班機延誤產生的費用發生在居住地者不負賠償責任。

若民眾所使用的銀行信用卡，有提供自本國出發班機延誤取消的保障者，因此，本次凱米颱風造成班機取消事實者，可備妥航空公司出具之班機延誤證明及相關費用單據正本向承保該銀行信用卡的保險公司申請「信用卡旅行不便保險」理賠。

若民眾所使用的銀行信用卡沒有提供自本國出發班機延誤取消的保障時，民眾可以投保產險公司所銷售的「個人海外旅行不便保險」。

產險公會說，目前產險公司所銷售「個人海外旅行不便保險」多搭配「旅行平安保險」及「海外突發疾病險」，提供國人海外旅遊行程完整保障。

「個人海外旅行不便保險」對班機延誤承保約定：被保險人於保險契約的保險期間內，以乘客身分搭乘之定期航班較預定出發時間延誤 4 小時以上者，保險公司依保險契約約定之保險金額給付班機延誤保險金。只要在保險期間內，實際出發的航班較原預定航班延誤達 4 小時，「本國出發」也在承保範圍內。