鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.78元上修至2.86元，其中最高估值3.09元，最低估值2.39元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.09(3.09)
|3.7
|4.27
|最低值
|2.39(2.39)
|2.84
|3.12
|平均值
|2.8(2.78)
|3.08
|3.57
|中位數
|2.86(2.78)
|2.94
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|79.42億
|85.53億
|93.51億
|102.10億
|最低值
|74.24億
|77.34億
|85.26億
|102.10億
|平均值
|75.74億
|82.52億
|91.33億
|102.10億
|中位數
|75.32億
|83.32億
|92.39億
|102.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|33.31億
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - S&P 500大跌1.01%，報5609.92點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.69元，預估目標價為131.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯PLD-US的目標價調升至135元，幅度約3.05%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為135.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇