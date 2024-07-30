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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.78元上修至2.86元，其中最高估值3.09元，最低估值2.39元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.09(3.09)3.74.27
最低值2.39(2.39)2.843.12
平均值2.8(2.78)3.083.57
中位數2.86(2.78)2.943.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值79.42億85.53億93.51億102.10億
最低值74.24億77.34億85.26億102.10億
平均值75.74億82.52億91.33億102.10億
中位數75.32億83.32億92.39億102.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入33.31億44.39億47.59億59.74億80.23億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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