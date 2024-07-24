鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯PLD-US的目標價調升至135元，幅度約3.05%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對普洛斯(PLD-US)提出目標價估值：中位數由131元上修至135元，調升幅度3.05%。其中最高估值154元，最低估值117元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予普洛斯評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀0位。
普洛斯今(24日)收盤價為125.68元。近5日股價上漲3.05%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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