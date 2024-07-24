鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為135.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.78元，其中最高估值3.09元，最低估值2.39元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.09(3.09)
|3.7
|4.27
|4.48
|最低值
|2.39(2.39)
|2.84
|3.12
|4.48
|平均值
|2.78(2.72)
|3.13
|3.68
|4.48
|中位數
|2.78(2.69)
|3
|3.7
|4.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|79.42億
|86.20億
|95.59億
|102.10億
|最低值
|74.24億
|77.34億
|85.26億
|102.10億
|平均值
|75.78億
|82.51億
|91.57億
|102.10億
|中位數
|75.25億
|82.91億
|92.53億
|102.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|33.31億
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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