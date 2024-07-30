突破35兆美元！美國國債規模再創新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-30 11:16

隨著美國聯邦政府繼續以創紀錄的速度舉債，美國國債規模再創新高，首度超過 35 兆美元大關。

據《Fox Business》報導，美國財政部周一（29 日）下午公布的新數據顯示，截至上周五，美國國債的規模已經突破 35 兆美元，為有史以來首次突破這一關卡。

今年 1 月，美國國債規模剛剛跨越 34 兆美元，去年 9 月跨過 33 兆美元關口。相較下，40 年前美國國債規模徘徊在 9,070 億美元。

「這個消息令人震驚——但對於任何關注我國財政軌跡的人來說，這都不足為奇。」美國跨黨派研究機構負責任聯邦預算委員會（CRFB）主席 Maya MacGuineas 在一份聲明中表示。

他表示，就在上個月，國會預算辦公室警告美國民眾，公眾持有的債務在經濟中的比率將在三年內達到創紀錄新高。今年預算赤字將接近 2 兆美元，十年後逼近 3 兆美元。

他指出，很多有關增加支出和減稅的言論只會讓情況變得更糟，債務是「我國面臨的主要危險之一，必須儘快認真對待債務問題」。

過去幾年，隨著利率上升增加償還債務的成本，美國聯邦預算赤字不斷擴大。

據國會預算辦公室（CBO）最新估計，本年度聯邦政府的預算赤字將達到 1.9 兆美元，比去年多 2,000 億美元。

1.9 兆美元的年度赤字，將成為美國史上第三高赤字，前兩高是 2020 年度的 3.1 兆美元和 2021 年度的 2.7 兆美元，而 2020 年和 2021 年正值聯邦政府在新冠肺炎疫情救助計畫上大舉支出。

近期越來越多經濟學家表達了對美國債務問題的擔憂。

國際貨幣基金（IMF）警告，美國的財政狀況「特別令人擔憂」，巨額財政赤字加劇了通膨，並給全球經濟帶來「重大風險」。