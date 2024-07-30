馬來西亞為何也要加入「金磚」？

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:00

繼泰國後，又一東南亞國家申請加入「金磚」。

馬來西亞總理府周日（28 日）發表聲明，表示已致函金磚國家輪值主席國俄羅斯，申請加入金磚國家合作機制。

據外媒報導，馬來西亞總理安瓦爾日前表示，馬來西亞當前的優先事項是加強貿易和經濟，以及擴大國家間的經濟網絡。除了現有合作關係，開拓新關係對馬來西亞也有好處，特別是在「全球南方」議程上。

據《中新社》報導，北京師範大學金磚國家合作研究中心主任、政府管理學院教授王磊指出，自新政府執政以來，馬來西亞國內政局日趨穩定，「積極展開國際合作和對外交流」成為此時的工作重心之一。

另一方面，近年來，印尼、越南、泰國等東南亞國家外交活動愈加活躍，馬來西亞面臨一定壓力，也希望通過積極外交，提高在東南亞的影響力。

此外，隨著金磚國家的全球影響力穩步提升，馬來西亞作為新興經濟體和發展中國家的一員，希望通過加強與金磚國家的合作，為本國發展提供助力。

安瓦爾稱，馬來西亞第 2 季國內生產毛額（GDP）將較去年同期增長 5.8%。馬來西亞統計部門表示，這是 2022 年第 2 季以來最高紀錄。

馬來西亞興業投資銀行預測，由於上半年經濟增長勢頭強勁，今年下半年，馬來西亞對外貿易和制造業表現將更加活躍，國內消費和投資也將保持增長，預估今年全年馬來西亞 GDP 成長 4.6%。

今年 1 月，沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯、伊朗、衣索比亞成為金磚國家正式成員，金磚成員國數量從 5 個增加到 10 個。