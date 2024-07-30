川普同意接受FBI訊問 槍手動機仍不明

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-30 09:02

美國共和黨總統候選人川普震驚全球，聯邦調查局（FBI）周一（29 日）表示，川普已經同意接受 FBI 訊問，目前槍手的動機依然不明。

據《ABC News》報導，FBI 特別探員 Kevin Rojek 周一說：「我們想了解川普看到的情況，這是一個標準的受害者面談程序，就像我們在任何其他情況下對受害者所做的那樣。」

Rojek 指出，通過大約 450 次調查，已經對槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）有詳盡了解，他是一個「聰明而孤僻」的男子，主要社交圈就是他的家人，一生中幾乎沒有朋友和熟人。

在調查過程中，克魯克斯的父母非常配合，他們說事先不知道槍擊事件。FBI 認為，這個說法可信，因為克魯克斯在襲擊發生前幾周沒有做任何可能引起他們懷疑的事情，他花了很多心思掩蓋自己的行動。

目前 FBI 仍未找到克魯克斯刺殺川普的明確動機，但調查人員認為，槍擊案是縝密計畫的結果，包括近幾個月使用假賬戶購買多種用於製造爆炸裝置的化學前體。調查人員認為，這些化學前體用於製造在他的汽車和家中發現的爆炸裝置，以及在活動前幾個小時使用的無人機。

此外，Rojek 說，克魯克斯的網路搜索紀錄涉及電廠、大規模槍擊事件、炸彈以及斯洛伐克總理遇刺案等資料。

上周五 FBI 表示，川普右耳確實被一顆子彈擊中。「擊中前總統川普耳朵的是一顆子彈，無論是完整的子彈，還是子彈碎片，都是從死去槍手的步槍發射出來。」