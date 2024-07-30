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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至3.9元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 06:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.69元上修至3.9元，其中最高估值6.31元，最低估值2.49元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.31(8.21)6.737.2
最低值2.49(2.41)3.072.32
平均值4.25(4.29)4.55.02
中位數3.9(3.69)4.154.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值195.79億208.86億189.56億
最低值156.52億134.82億141.50億
平均值176.29億176.32億174.30億
中位數180.62億183.37億187.12億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入137.82億93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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