鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至3.9元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.69元上修至3.9元，其中最高估值6.31元，最低估值2.49元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.31(8.21)
|6.73
|7.2
|最低值
|2.49(2.41)
|3.07
|2.32
|平均值
|4.25(4.29)
|4.5
|5.02
|中位數
|3.9(3.69)
|4.15
|4.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|195.79億
|208.86億
|189.56億
|最低值
|156.52億
|134.82億
|141.50億
|平均值
|176.29億
|176.32億
|174.30億
|中位數
|180.62億
|183.37億
|187.12億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|137.82億
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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