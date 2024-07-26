鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際商業機器(IBM-US)EPS預估上修至10.11元，預估目標價為190.18元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對國際商業機器(IBM-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.95元上修至10.11元，其中最高估值10.4元，最低估值9.21元，預估目標價為190.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.4(10.32)
|11.05
|11.85
|12.13
|最低值
|9.21(9.21)
|9.56
|10.26
|12.13
|平均值
|10.07(9.91)
|10.55
|11.2
|12.13
|中位數
|10.11(9.95)
|10.62
|11.14
|12.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|635.96億
|675.51億
|709.26億
|744.69億
|最低值
|627.72億
|641.58億
|657.26億
|744.69億
|平均值
|631.99億
|661.17億
|691.83億
|744.69億
|中位數
|632.16億
|660.99億
|692.00億
|744.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.56
|6.23
|6.35
|1.80
|8.14
|營業收入
|771.47億
|736.20億
|573.51億
|605.30億
|618.60億
詳細資訊請看美股內頁：
國際商業機器(IBM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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