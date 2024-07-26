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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際商業機器(IBM-US)EPS預估上修至10.11元，預估目標價為190.18元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對國際商業機器(IBM-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.95元上修至10.11元，其中最高估值10.4元，最低估值9.21元，預估目標價為190.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.4(10.32)11.0511.8512.13
最低值9.21(9.21)9.5610.2612.13
平均值10.07(9.91)10.5511.212.13
中位數10.11(9.95)10.6211.1412.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值635.96億675.51億709.26億744.69億
最低值627.72億641.58億657.26億744.69億
平均值631.99億661.17億691.83億744.69億
中位數632.16億660.99億692.00億744.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.566.236.351.808.14
營業收入771.47億736.20億573.51億605.30億618.60億

詳細資訊請看美股內頁：
國際商業機器(IBM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIBM

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