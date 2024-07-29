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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至118.2元，預估目標價為2967元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 20:10

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.87元上修至118.2元，其中最高估值131.36元，最低估值108.03元，預估目標價為2967元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值131.36(131.36)168.56211.65
最低值108.03(105.78)123.25146.29
平均值117.96(117.09)147.97178.38
中位數118.2(116.87)150.52177.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值364,312,220596,908,000702,236,000
最低值301,715,000329,210,000528,609,110
平均值342,125,650483,168,590601,697,130
中位數343,276,240490,682,400604,466,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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