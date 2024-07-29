鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至118.2元，預估目標價為2967元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 20:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.87元上修至118.2元，其中最高估值131.36元，最低估值108.03元，預估目標價為2967元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|131.36(131.36)
|168.56
|211.65
|最低值
|108.03(105.78)
|123.25
|146.29
|平均值
|117.96(117.09)
|147.97
|178.38
|中位數
|118.2(116.87)
|150.52
|177.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|364,312,220
|596,908,000
|702,236,000
|最低值
|301,715,000
|329,210,000
|528,609,110
|平均值
|342,125,650
|483,168,590
|601,697,130
|中位數
|343,276,240
|490,682,400
|604,466,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉恐慌性補跌 指數暴跌近千點 跳空重挫失守22000點
- 〈焦點股〉休市2天後AI族群補跌重摔 廣達、緯穎跌逾半根停板
- 〈台股盤後〉颱風尾橫掃權值股 暴力式補跌752點創史上第2大跌點
- 躲過颱風頭掃到颱風尾！中階版本來幫忙
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇