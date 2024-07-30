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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至100元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 08:10

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對世界(5347-TW)提出目標價估值：中位數由97元上修至100元，調升幅度3.09%。其中最高估值150元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予世界(5347-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立14位、保守悲觀3位。

世界(5347-TW)今(29日)收盤價為114.5元。近5日股價下跌0.87%，相關半導體類指數近5日下跌3.59%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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