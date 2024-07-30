鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至100元，幅度約3.09%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對世界(5347-TW)提出目標價估值：中位數由97元上修至100元，調升幅度3.09%。其中最高估值150元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予世界(5347-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立14位、保守悲觀3位。
世界(5347-TW)今(29日)收盤價為114.5元。近5日股價下跌0.87%，相關半導體類指數近5日下跌3.59%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台積電先進製程供不應求，這六檔供應鏈相對便宜！
- 營收速報 - 世界(5347)6月營收41.06億元年增率高達30.55％
- 震蕩行情下，「它」卻逆勢上漲！
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至97元，幅度約3.19%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇