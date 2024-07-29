〈凱米颱風釀災〉凱基銀助受災戶度難關 提供180天不計息貸款方案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 18:43

強颱凱米日前襲台，造成部分地區嚴重積水，民眾家中車輛、傢俱泡水受損，對生活造成極大不便。為協助受風災影響民眾早日恢復家園及度過難關，對於有繳款困難的本行貸款及信用卡客戶，凱基銀行主動提供包含減免、降息或緩繳等紓困措施；非本行客戶，只要提出受災證明，亦提供 180 天內不計息的紓困貸款。

凱基銀表示，此次凱米強颱襲台，為協助受風災影響的民眾恢復家園，提供「助你一臂」額度型貸款專案，只要民眾持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的受災證明即可申請。

凱基銀說明，受災民眾可享免申辦費用，且 30 天內免動用手續費，提前還款免收違約金，再享撥款 180 天內不計息，提供受災影響民眾緊急資金需求，期盼協助民眾解決燃眉之急。