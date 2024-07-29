光鼎攜手開啟基因參與ADML 瞄準美國精準醫療商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 18:41

光鼎生技 (6850-TW) 攜手開啟基因參與今年的美國臨床診斷及實驗室儀器設備展 (ADML)，董事長蔡守冠表示，此次首度參與 ADML，將延續精準萃取、精準品管 (QC)、精準檢測一貫主軸，在精準醫療領域提供一條龍解決方案，布局美國精準醫療商機。

光鼎將展示集團旗下的全自動微量游離核酸純化儀 iCATCHER，搭配最新升級的生物片段分析儀 Qsep Ultra，以及光鼎生技自行開發的相關檢測試劑，強調在精準醫療、精準預防醫學、癌症篩檢及個人化醫療領域，發揮整合加乘效果的產業競爭力，預料將吸引國際買家的關注。

其中，iCATCHER 是開啟基因的主力產品，可從液態檢體中提取極微量的 ctDNA(循環腫瘤 DNA)，這種液態活檢技術隨著 NGS 技術進步，成為應用在癌症預測、診斷及追蹤的趨勢。

Qsep Ultra 則是光鼎自主開發的全球第一個整合核酸擴增 (PCR) 與生物片段分析的一站式自動化分析儀，能夠在採樣後直接進行全自動化分析，並輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，簡單、快速、精準，適合應用於各種場域。

蔡守冠表示，參展此次 ADLM 後，預計第四季將再參與全球分子診斷領域頂級盛會「美國分子病理學會年會 (AMP)」展出，加速提升 Qsep Ultra 在美國市場的品牌知名度與滲透率。