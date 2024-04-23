光鼎去年EPS 1.42元 擬配發現金0.2元、股票1.3元股利創新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-23 18:14

光鼎生技 (6850-TW) 今 (23) 日公告去年財報，去年全年營收 2.28 億元，稅後純益 3775 萬元，每股純益 1.42 元。董事會也決議通過股利政策，擬配發每股現金股利 0.2 元，股票股利 1.3 元，合計 1.5 元股利，不僅創下新高且配發率達 106%。

光鼎去年全年營收 2.28 億元，年減 1.35%，毛利率 67.1%，年增 0.9 個百分點，營益率 19.3%，年減 8.8 個百分點。稅後純益 3775 萬元，年減 38.39%，每股純益 1.42 元。

光鼎提到，由於全球經濟成長放緩、加上地緣政治的干擾，去年多數醫材檢測同業的營收明顯衰退，但光鼎生技的合併營收較前一年度僅微幅減少，表示通路與品牌布局的效益持續展現，歐美經銷商家數逐步擴增，抵銷對營運的衝擊。

獲利方面，光鼎則指出，受惠產品組合調整與集團資源逐步整合，去年營業毛利維持成長，整體毛利率近達 67%，但由於公司持續投入新品開發，以及併購開啟基因與購置新廠，致使相關費用增加，影響整體獲利表現。

光鼎也積極布局全球，去年插旗英國、祕魯、智利等新市場，先前積極耕耘的德國放量出貨，去年來自德國的營收貢獻成長高達 43%，帶動整個歐洲市場營收占比從 6.7% 一舉提升至逾 10%。

隨著優化後的全自動分析儀 Qsep Ultra 今年開始出貨，加上台灣、美國等地的市場需求回溫，激勵光鼎生技今年第一季合併營收 4142 萬元，創歷史同期新高，年增 4.18%。