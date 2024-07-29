盤後速報 - 宜特(3289)下週(8月5日)除息0.7元，預估參考價130.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
宜特(3289-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(7月29日)收盤價131.00元計算，預估參考價為130.3元，息值合計為0.7元，股息殖利率0.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜特(3289-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務。半導體零件及其儀器進出口。近5日股價下跌3.55%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|131.00
|0.6969
|0.53%
|0.0
|2024/04/12
|127.0
|1.0205
|0.8%
|0.0
|2024/01/25
|98.0
|1.0201
|1.04%
|0.0
|2023/11/07
|90.3
|0.9896
|1.1%
|0.0
|2023/08/09
|114.5
|0.9904
|0.86%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 宜特(3289)股價拉至漲停，漲停價155.5元，成交10,882張
- 【量大強漲股整理】蘋果來台設立資料中心，引爆新一波AI伺服器拉貨動能，該鎖定誰?
- AI伺服器、iPhone換機潮，Q3進入產業旺季，但美國總統大選辯論後，川普勝選聲浪高，通膨再起美股不妙？專家：Q3操作主軸，注意這3大重點
- 【量大強漲股整理】AI擴散效應持續發威下，該如何選股，掌握題材股?
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇