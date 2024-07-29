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鉅亨速報

盤後速報 - 宜特(3289)下週(8月5日)除息0.7元，預估參考價130.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

宜特(3289-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(7月29日)收盤價131.00元計算，預估參考價為130.3元，息值合計為0.7元，股息殖利率0.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜特(3289-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務。半導體零件及其儀器進出口。近5日股價下跌3.55%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 131.00 0.6969 0.53% 0.0
2024/04/12 127.0 1.0205 0.8% 0.0
2024/01/25 98.0 1.0201 1.04% 0.0
2023/11/07 90.3 0.9896 1.1% 0.0
2023/08/09 114.5 0.9904 0.86% 0.0

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