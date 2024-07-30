盤後速報 - 凱美(2375)下週(8月6日)除息0.8元，預估參考價65.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
凱美(2375-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月30日)收盤價66.60元計算，預估參考價為65.8元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
凱美(2375-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子電機製品及其生產設備器材零件類；通信器材零件類；。光學之電子器材零件類；電容器生產設備類；。電容器及其零件材料類；電阻及其零件材料類。近5日股價下跌3.93%，集中市場加權指數下跌0.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|66.60
|0.8
|1.2%
|0.0
|2023/08/07
|62.8
|1.5
|2.39%
|0.0
|2022/06/29
|56.2
|2.0
|3.56%
|0.0
|2021/09/01
|102.0
|2.0
|1.96%
|0.0
|2020/06/22
|36.2
|0.5
|1.38%
|0.0
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