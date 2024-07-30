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鉅亨速報

盤後速報 - 凱美(2375)下週(8月6日)除息0.8元，預估參考價65.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

凱美(2375-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月30日)收盤價66.60元計算，預估參考價為65.8元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

凱美(2375-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子電機製品及其生產設備器材零件類；通信器材零件類；。光學之電子器材零件類；電容器生產設備類；。電容器及其零件材料類；電阻及其零件材料類。近5日股價下跌3.93%，集中市場加權指數下跌0.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 66.60 0.8 1.2% 0.0
2023/08/07 62.8 1.5 2.39% 0.0
2022/06/29 56.2 2.0 3.56% 0.0
2021/09/01 102.0 2.0 1.96% 0.0
2020/06/22 36.2 0.5 1.38% 0.0

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凱美66.60.91%

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