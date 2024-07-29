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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團AAL-US的目標價調降至12元，幅度約7.69%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美國航空集團(AAL-US)提出目標價估值：中位數由13元下修至12元，調降幅度7.69%。其中最高估值19.81元，最低估值7元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予美國航空集團評價：積極樂觀8位、保持中立14位、保守悲觀2位。

美國航空集團今(29日)收盤價為10.62元。近5日股價上漲7.69%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股AAL市場預估目標價

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