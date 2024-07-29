〈亞洲生技大會〉全台首推！遠東生技推微藻外泌體搶攻商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 16:12

遠東生技總經理闕鴻達表示，遠東生技有穩定生產微藻外泌體的技術，而微藻外泌體源自綠色環保具環境友善的優勢，且攜帶動物性病原體的風險較低，安全穩定的效果優於動物性外泌體，可應用於美容及健康領域，也是全台、全亞洲首次有業者推出微藻外泌體相關產品。

遠東生技於亞洲生技大展中，搶先展出以面膜及精華液形式呈現的微藻外泌體商品，並獲得國際保養品牌大廠的關注，進一步搶攻商機。遠東生技指出，目前遠東生技可以提供保養品牌廠微藻原料，甚至是代工服務，不過仍以美容保養領域為主。

遠東生技提到，將持開放合作的態度，目前也有專案進行當中，除了台灣，也攜手全球超過 60 國客戶合作。