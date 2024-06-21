遠東生技1至5月營收年增逾4成 今年營運漸入佳境

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-21 20:10

遠東生技 (6886-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長闕壯群表示，去年受到全球疫情影響導致總經狀況不佳，整體獲利略低於目標。不過闕壯群說，今年累計 1 至 5 月營收年增達 45%，挾帶這股氣勢，今年遠東生技營運漸入佳境，並維持獲利穩定成長。

遠東生技上月 29 日發表長新冠解方的研究成果，攜手臺北醫學大學成為「國際生醫產學聯盟」合作夥伴。同時，也投入大規模人才及物力進行研發，近期在微藻植物肉、預防保健、耳鳴問題研究、微藻外泌體美容保養及再生醫學等研究都有商業應用的突破性發展，期望陸續為營收帶來正面成長。

節能減碳成為國際趨勢，微藻產業後市可期。遠東生技今年規劃在屏東生技園區建置農科廠，引進自動化設備強化全球代工優勢；高樹廠方面，則將利用微藻獨有的固碳系統，進一步打造零碳生活。另外，也強化微藻碳捕捉的生物特性，特別是特殊藻種的固碳能力遠超樹木 20 倍，在綠色產業中具潛力。