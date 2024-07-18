遠東生技推ESG中秋禮盒 兼具永續及健康

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-18 18:34

遠東生技 (6886-TW) 今 (18) 日宣布，今年中秋節特別推出一系列 ESG 綠色概念的中秋禮盒，讓消費者享用中秋禮盒時，可以同時兼顧健康與永續。此外，遠東生技也攜手香港皇玥推出聯名款中秋禮盒。

遠東生技說明，與香港皇玥推出聯名中秋禮盒，結合雙方高人氣明星產品，包含遠東生技特級藍、綠藻錠以及香港皇玥低糖奶皇月餅。香港皇玥推出的低糖奶皇月餅，將糖分減低 5% 以內，加上遠東生技的特級藍藻錠提升精神元氣、特級綠藻錠幫助排便順暢，享受月餅時更無負擔。

遠東生技事業開發部副總闕蓁儀指出，香港皇玥推出的「低糖」奶皇月餅，較傳統月餅較健康，符合遠東生技理念。此外，遠東生技的特級藍、綠藻錠屬於全食食物，希望能更接近消費者，因此決定與香港皇玥推出聯名款禮盒。

除了與香港皇玥的聯名禮盒，遠東生技也推出多款禮盒供消費者選擇，包含藻安拌拌麵禮盒以及藻美麗禮盒。