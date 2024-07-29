華爾街大空頭被告了！美證交會、司法部控香櫞資本涉嫌詐欺 不法獲利逾6億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:31

美國證交會 (SEC) 上週五 (26 日) 宣佈對香櫞資本 (Citron Capital) 及其創辦人 Andrew Left 提起訴訟，認為該做空機發佈有關股票交易建議的虛假和誤導性聲明來欺騙投資人，美國司法部還以「證券詐欺罪」對 Left 提起刑事訴訟，指控他涉及證券詐欺計畫並向聯邦調查人員作虛假陳述等多項罪名。

SEC 指控 Left 至少 26 次使用 Citron Research 網站及相關社群媒體平台公開建議在 23 家公司持有多頭或空頭部位，並將這些部位與他自己和香櫞資本的部位保持一致。建議發佈目標股票的價格平均上漲 12% 以上。一旦這些建議被發佈且股票發生了變動，Left 和香櫞資本就會迅速扭轉部位，利用股價變動獲利。



SEC 洛杉磯地區辦公室主任 Kate Zoladz 說，Left 利用了誘餌和交換策略，在讀者之間建立信任，並誘導他們在虛假的前提上進行交易，這樣他就可迅速改變方向並從他的報告後的價格變動中獲利，從中獲得 2 千萬美元 (約 6.1 億台幣) 的非法獲利。



SEC 還在訴狀中指出，香櫞資本及 Left 向市場謊稱香櫞研究是一家獨立研究機構，未從第三方獲得發佈目標公司資訊的補償，但事實上，他們已跟避險基金達成賠償協定。

美國司法部也在上週五發出聲明說，曾任《CNBC》和《福斯商業》等電視頻道的客座評論員和證券分析師、交易員的 Left，被指控 1 項參與炒股的罪名、17 項證券罪名。身為華爾街大空頭的 Left 透過押注股票下跌賺錢。

美國司法部也在起訴書中指出，在 2021 年 1 月被聯邦調查人員問及其中一次事件時，Left 對執法人員撒謊稱「從來沒有，絕對沒有」向避險基金提前通告以換取報酬。目前，Left 面臨證券欺詐和向聯邦調查人員撒謊的刑事指控。起訴書稱他在 5 年內操縱至少 15 檔個股股價，非法獲利 1600 萬美元。

《中國基金報》報導，Left 的做空歷史包括了對多家中概股的攻擊，例如東南融通、奇虎 360 和新東方，其中東南融通在香櫞發佈做空報告後 4 個月內下市。他還曾因做空加拿大製藥公司 Valeant 而聲名大噪，導致 Valeant 市值蒸發 200 億美元。