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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LKQ公司LKQ-US的目標價調降至54元，幅度約10%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LKQ公司(LKQ-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至54元，調降幅度10%。其中最高估值60元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予LKQ公司評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

LKQ公司今(29日)收盤價為40.18元。近5日股價下跌10%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股LKQ市場預估目標價

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